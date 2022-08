Neres nas opções do Benfica para o jogo com o Dínamo de Kiev

David Neres embarcou com a comitiva do Benfica para Lodz, na Polónia, onde os encarnados defrontam o Dínamo de Kiev, na quarta-feira, em jogo da 1.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões.

O brasileiro, que esteve em destaque no primeiro jogo com o Mittjylland, da eliminatória anterior da competição europeia, e no desafio da 1.ª jornada da I Liga, com o Arouca, falhou as duas últimas partidas do Benfica, devido a lesão.

O clube ainda não divulgou a lista de convocados, mas é certo que Neres está entre as opções. Resta saber se em condições de ser titular. Frente ao Midtjylland, na Dinamarca, foi Chiquinho que ocupou o seu lugar. Em Leiria, diante do Casa Pia, Diogo Gonçalves entrou de início.

O Benfica joga a 1.ª mão do "play-off" de acesso à Liga dos Campeões na quarta-feira, em Lodz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.