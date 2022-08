João Mário. “Espero que [Horta] venha”

O médio João Mário comentou o alegado interesse do Benfica em Ricardo Horta e deixou vários elogios ao jogador do Sp. Braga.

“Acima de tudo conheço muito bem o Ricardo [Horta] e gostaria que viesse porque é grande jogador e iria acrescentar qualidade, além de o merecer por tudo o que tem feito no Sp. Braga”, referiu.

João Mário acrescentou: “No Benfica a concorrência é sempre muita. Espero que ele venha porque nos ia ajudar”.

Ricardo Horta tem sido apontado ao Benfica nos últimos meses, mas o negócio ainda não se concretizou, alegadamente devido a divergências com o Málaga, clube que tem parte do passe do jogador.

Já sobre a partida contra o Dínamo Kiev para o playoff da Liga dos Campeões, o camisola 20 das águias espera “um jogo muito difícil”.

“Conhecemos bem este adversário do ano passado [na fase de grupos da Champions], temos máximo respeito, sabemos o que têm feito na Champions e tentaremos entrar fortes desde o primeiro minuto para impor o nosso jogo”, referiu.

João Mário garantiu ainda: “Quem entrar estará pronto para dar 100 ou 110 por cento. Sabemos que podem ter alguma frescura por só estarem a jogar as competições europeias, mas não serve de desculpa, estamos confiantes e preparados”.

O Benfica defronta o Dínamo Kiev, na Polónia, para a primeira mão do “playoff” da Liga dos Campeões.