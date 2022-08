O avançado Gonçalo Ramos não esteve nos 15 minutos abertos à comunicação social no treino que o plantel do Benfica realiza em Lodz, na véspera do jogo com o Dínamo Kiev para a Liga dos Campeões.

O jogador, que tem sido titular nos jogos oficiais, está assim em dúvida para a partida de “playoff” da Champions.

O Benfica defronta o Dínamo Kiev, na Polónia, na primeira mão.