Benfica “confiante” para ronda preliminar da Liga dos Campeões

O Benfica arranca na quinta-feira a participação na ronda inaugural da Liga dos Campeões feminina, diante das kosovares do Hajvalia. Filipa Patão, a treinadora, mostra-se "confiante" na passagem à fase seguinte da competição.

O jogo, marcado para as 11h00, na cidade holandesa de Enschede, que recebe esta fase da prova europeia de clubes, oporá as comandadas de Filipa Patão a uma equipa do Kosovo sobre quem, admitiu a técnica, há muito "desconhecimento" sobre a sua valia.

"As referências que temos são de há muito tempo. Vamos apanhar a questão do inesperado, mas temos trabalhado a pensar mais no que são os nossos comportamentos e dinâmicas do que propriamente no adversário", confessou, citada pelo clube no site.

Em caso de triunfo sobre o Hajvalia, as bicampeãs nacionais vão disputar, mais tarde, a final da ronda 1 contra as holandesas do Twente, anfitriãs desta fase da prova, ou o Agarista, da Moldova.

Em jogo estará o acesso à fase 2, esta de acesso à fase de grupos.

"Temos de pensar mais à frente e a forma de o fazer é, na Holanda, assistir e tirar imagens do jogo do Twente", admitiu Filipa Patão.

Para já, o objetivo é "mostrar do que o Benfica é feito", mesmo que antecipe "dificuldades" na meia-final e numa possível final, liderando um plantel que "está bem, focado e unido".

Convocadas:

Carolina Vilão, Katelin Talbert, Rute Costa, Ana Seiça, Carole Costa, Carolina Correia, Sílvia Rebelo, Lúcia Alves, Daniela Silva, Pauleta, Carlyn Baldwin, Christy Ucheibe, Andreia Faria, Maria Negrão, Andreia Norton, Ana Vitória, Francisca Nazareth, Beatriz Nogueira, Cloé Lacasse, Jéssica Silva, Marta Cintra, Valéria Cantuário e Nycole Raysla (que regressa de lesão, após quase um ano).