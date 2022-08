“O que conta são os três pontos”. Schmidt admite "jogo difícil" contra Casa Pia

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou-se satisfeito pela vitória frente ao Casa Pia, num jogo que descreveu como um “desafio difícil”. “Na primeira parte tentámos encontrar soluções pelo meio do terreno demasiadas vezes, em vez de tentarmos as alas e foi uma das coisas discutidas ao intervalo. Na segunda parte encontrámos espaço e oportunidades. Foi complicado jogar com tantos jogadores atrás da bolas, mas conseguimos encontrar soluções”, afirmou o alemão na flash interview. Segundo Schmidt, o plantel mostrou neste jogo ter “paciência, disciplina e concentração”. “O que conta são os três pontos”, concluiu. Sobre a saída de Gilberto ao intervalo, o técnico afirmou que o brasileiro “não esteve assim tão bem no jogo” e que entendeu que seria melhor colocar Bah em campo. “Não é preciso só 11 jogadores, precisamos de uma equipa, e os suplentes foram essenciais”, acrescentou, afirmando que espera David Neres a 100% contra o Dínamo de Kiev. Gonçalo Ramos marcou o golo da vitória frente ao Casa Pia e, no final do jogo, salientou que o que importa “é o Benfica”. “Esperei pela minha oportunidade e consegui concretizar. Este foi o jogo mais difícil. Não marcámos como costumamos marcar, tivemos oportunidades mas não concretizámos. Valeu pela vitória, que é o mais importante”, afirmou à Sport TV. Sobre o futuro e uma possível saída do clube, Gonçalo Ramos disse estar “estar bem” nas águias. “O que importa para mim é o Benfica.”