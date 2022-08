Rúben Amorim: "Chalana vai ter a despedida que merece"

Rúben Amorim evocou a memória de Fernando Chalana, falecido na quarta-feira, aos 63 anos, recondando "alguém que foi sempre muito importante no Benfica".

"Foi meu treinador nos infantis. Todos a gente que faz a formação no Benfica cresceu com o Chalana. Deixa grandes memórias. Deixa-nos muito cedo. Um abraço para a família. Vai ter a despedida que merece", assinala o treinador do Sporting.

O funeral de Fernando Chalana é esta sexta-feira. O cortejo fúnebre passará pelo Estádio da Luz, às 15h30, onde o "pequeno genial" terá uma última homenagem.