Rui Costa: "Chalana foi o melhor jogador que eu vi jogar"

Rui Costa, presidente do Benfica, diz que Fernando Chalana foi o melhor jogador que viu jogar. O dirigente marcou presença no velório do antigo jogador, na Basílica da Estrela, tal como outras figuras do futebol nacional, como Fernando Gomes e Toni.

"Chalana faz parte do meu crescimento futebolístico e é um dos meus ídolos de infância. Não tendo visto Eusébio jogar, Chalana foi o melhor que vi jogar na minha vida", disse aos jornalistas.

Rui Costa promete "algo mais" como homenagem ao "pequeno genial", para além da retirada da camisola 10 esta temporada e uma homenagem no Estádio da Luz marcada para esta sexta-feira.

"Não parte só um grande símbolo do Benfica. Não estou a ofender ninguém ao dizer que parte um grande símbolo do futebol português. Enquanto benfiquista e homem que representou o clube durante os anos que representou, não sei se estará ao lado de Eusébio, mas está num patamar elevadíssimo da história do clube. Passaram outros grandes jogadores que já nos deixaram como Mário Coluna", diz.



Fernando Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos. O antigo futebolista, que sofria de uma doença degenerativa, é uma das figuras de maior prestígio do Benfica dos anos 80.

Foi seis vezes campeão nacional pelo Benfica, conquistou três taças de Portugal e duas supertaças. Fez 311 jogos pelo clube.



Também jogou no Bordéus, onde se sagrou campeão de França em 1985. Com 27 presenças na seleção nacional, Chalana foi um dos jogadores que estiveram no Europeu de 84 em França, tendo contribuído para a campanha que terminou nas meias-finais. Foi inclusivamente eleito para o 11 ideal da prova.

Nascido no Barreiro, foi no Barreirense que deu os primeiros passos no futebol. Voltou ao Benfica, depois da passagem pelo futebol francês, e deixou a Luz em 1990. Esteve uma época no Belenenses e terminou a carreira no Estrela da Amadora, aos 34 anos.