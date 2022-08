Rui Costa: "Chalana deixa um legado no Benfica"

É com enorme pesar que Rui Costa reage à morte de Fernando Chalana e recorda aquele que a sua geração viu como "o maior génio do futebol português", um nome que "deixa um legado no Benfica".

"Estamos a falar daquele que, pela nossa geração, era considerado o maior génio do futebol português (...) É um dia muito triste para a nação benfiquista e para todos os amantes do futebol. Parte um dos maiores génios do futebol nacional, um dos maiores símbolos do clube (..) deixa um legado no Benfica", diz Rui Costa, em declarações à Benfica TV.

O presidente do clube assume que será o garante de que "o pequeno genial" permaneça "bem presente na memória de todos". Rui Costa recorda que Chalana foi o seu último treinador, em 2007/08, e revela que os seus problemas de saúde começaram quando ele pegou na equipa principal do Benfica, depois de uma época em que Fernando Santos e Camacho passaram pelo clube.