O Presidente da República lamenta a morte de Fernando Chalana, que recorda como alguém que muito "contribuiu para o prestígio internacional do futebol português".

Marcelo Rebelo de Sousa associa-se às muitas reações à morte do antigo jogador do Benfica e da seleção nacional, "apresentado os seus sinceros pêsames à família e àquelas entidades desportivas, que serviu, com dedicação e entusiasmo, durante tantos anos".

Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos, vítima de uma doença degenerativa. Referência do Benfica, onde foi jogador e treinador, o antigo internacional português, nascido no Barreiro, terminou a carreira, aos 34 anos, no Estrela da Amadora, depois de também ter jogado no Belenenses e no Bordéus.