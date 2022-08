Pedro Proença sobre Chalana. Portugal perdeu “um dos mais geniais jogadores da história do futebol português”

O presidente da Liga de Clube lamenta a morte de Fernando Chalana, “um dos mais geniais jogadores da história do futebol português”.

"Foi um dos jogadores mais geniais da história do futebol português. Marcou-me muito enquanto jovem e miúdo que começou a assistir na década de 80 aos jogos do Benfica no Estádio da Luz. E quem não se recorda do Euro 84, em que ficou célebre pelas suas fintas extraordinárias, em que fazia sentar no chão jogadores sem tocar na bola?"



Pedro Proença reforça que “o Futebol Português fica mais pobre, mas ficarão as memórias e as fintas de Fernando Chalana, que nunca serão esquecidas”.

“Foi com profunda consternação que recebi hoje a notícia da morte de Fernando Chalana, antigo jogador do Sport Lisboa e Benfica e internacional português. Um dos mais geniais jogadores da história do Futebol Português e uma das maiores figuras do Euro-84”, escreveu.

Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos. Referência do Benfica, onde foi jogador e treinador, o antigo internacional português, nascido no Barreiro, terminou a carreira, aos 34 anos, no Estrela da Amadora, depois de também ter jogado no Belenenses e no Bordéus.