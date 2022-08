Fernando Santos despede-se do amigo Chalana

Fernando Santos reage à morte de Chalana, com uma mensagem digirida, na primeira pessoa, ao amigo que vê partir. O selecionador nacional recorda os momentos que passou ao lado e frente ao "pequeno genial".

"Foi um enorme prazer ver-te jogar, foste um dos maiores jogadores portugueses de sempre. Foi um enorme prazer defrontar-te, talvez o adversário que mais me custou defrontar, mas era sempre uma alegria enorme. Por último, a nossa amizade, que se refletiu também quando foste meu colaborador no Benfica. Recordo-te com muita saudade. Desancasa em paz, eu vou rezar por ti. Tu bem mereces esse descanso. Um abraço muito forte, meu amigo", diz Fernando Santos.

Chalana foi adjunto do atual selecionador nacional no Benfica em 2006/07 e no início de 2007/08, época que terminou com o "pequeno genial" como técnico principal.

Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos. Referência do Benfica, onde foi jogador e treinador, o antigo internacional português, nascido no Barreiro, terminou a carreira, aos 34 anos, no Estrela da Amadora, depois de também ter jogado no Belenenses e no Bordéus.