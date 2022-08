FC Porto e Sporting lamentam morte de Chalana

"Duelos também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana", escrevem os portistas, nas redes sociais, com imagens do "pequeno genial" em ação em clássicos com os dragões.

FC Porto e Sporting já reagiram, com lamento, à morte de Fernando Chalana, antigo futebolista, referência do rival Benfica.

"Uma grande figura do futebol português", assinala o Sporting, com um foto da seleção nacional, em que Chalana surge ao lado de Jordão.

Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos, vítima de uma doença degenerativa. Referência do Benfica, onde foi jogador e treinador, o antigo internacional português, nascido no Barreiro, terminou a carreira, aos 34 anos, no Estrela da Amadora, depois de também ter jogado no Belenenses e no Bordéus.