"Eusébio, Chalana e Ronaldo são os três monstros do futebol português"

Álvaro Magalhães inclui Chalana no grupo restrito de "três monstros do futebol português", ao lado de Eusébio e Ronaldo. Antigo companheiro de equipa do "pequeno genial" no Benfica e na seleção nacional, Álvaro recorda que com Chalana fez "uma das melhores alas esquerdas de Portugal".



"O Chalana teve um impacto enorme na minha carreira, porque fizemos uma das melhores alas esquerdas de Portugal. Ajudou-me a crescer como jogador. Com a sua qualidade técnica e as minhas características formámos uma ala esquerda no Benfica e na seleção nacional das melhores do nosso futebol", lembra o antigo lateral, em entrevista a Bola Branca.