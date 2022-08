"Chalana foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo"

A reação de "profunda tristeza à morte do pequeno génio", com uma "palavra de conforto aos familiares e amigos e sentidas condolências ao Sport Lisboa e Benfica" é acompanhada por essa imagem deixada por "um dos melhores jogadores da história do nosso futebol".

"Chalana espalhou magia e arte pelos campos de futebol, deliciou os adeptos com a sua fantasia, conquistou a admiração de todos os apaixonados do desporto e foi merecidamente elevado à dimensão de ídolo", afirma.

Fernando Gomes recorda, em particular, as exibições no Campeonato da Europa de 1984, em que o antigo jogador do Benfica foi eleito para o 11 ideal. "Chalana é um nome que distinguiu Portugal no mundo", assinala.

"Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica. Jogador venerado nas quatro o linhas e por todos os adeptos do futebol, Chalana era um ser humano de qualidades extraordinárias", termina o presidente da Federação.

Chalana morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos. Referência do Benfica, onde foi jogador e treinador, o antigo internacional português, nascido no Barreiro, terminou a carreira, aos 34 anos, no Estrela da Amadora, depois de também ter jogado no Belenenses e no Bordéus.