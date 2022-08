Benfica retira “10” em homenagem a Chalana

O Benfica anunciou que, durante a época 2022/23, nenhum jogador da equipa de futebol vai utilizar a camisola 10, em homenagem a Fernando Chalana.

“A Direção do Sport Lisboa e Benfica decidiu ainda que não haverá camisola número 10 no plantel da equipa principal de futebol nesta temporada, numa evocação da memória do inesquecível e inimitável Fernando Chalana”, escreveu o clube.

Os encarnados comunicam ainda que o “Pequeno Genial”, como era conhecido, vai ser homenageado no relvado do estádio da Luz, na sexta-feira, dia 12, pelas 15h30.

O corpo de Fernando Chalana estará em câmara-ardente a partir desta quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, das 19h00 às 22h00. O velório prosseguirá na sexta-feira de manhã, a partir das 10h00. Haverá lugar à celebração de uma missa às 14h15.