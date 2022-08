Transferência de Horta para o Benfica presa por acerto de Jorge Mendes com o Málaga

A percentagem que Jorge Mendes reclama do Málaga, pela transferência de Ricardo Horta para o Benfica, é nesta altura o único entrave para que o jogador seja oficializado na Luz. Segundo apurou a Renascença, há acordo total entre Braga, Benfica e Horta. Todos estão de acordo para que a transferência seja oficializada a qualquer momento.

O obstáculo, neste momento, prende-se com o valor que a Gestifute reclama ao Málaga. Quando Ricardo Horta saiu do V. Setúbal para o Málaga, em 2014, Jorge Mendes terá assegurado uma percentagem sobre uma futura venda do avançado.

É essa percentagem que está em dicussão entre o empresário e os dirigentes do Málaga. É o detalhe que falta esclarecer para que Ricardo Horta seja anunciado oficialmente como reforço do Benfica.

O clube espanhol reclama 67% dos direitos económicos do jogador, percentagem que reservou quando transferiu Horta, em definitivo, para o Braga em 2018. Jorge Mendes, como foi noticiado, passou a ser parte envolvida no negócio, devido ao acordo que celebrou com o Málaga em 2014 e não por representar o avançado que é agenciado por Carlos Gonçalves, da ProEleven.

Horta aguarda pelo acerto do seu antigo clube com Jorge Mendes para reforçar o Benfica. Os encarnados pagarão 15 milhões de euros e cedem Gil Dias ao Braga para garantir a contratação do internacional português.