Roger Schmidt: "Controlamos o jogo, estamos felizes e agora falta um passo"

Roger Schmidt está satisfeito com a vitória por 3-1 em casa do Midtjylland, que confirma a presença do Benfica no "play-off" da Liga dos Campeões.

Em declarações à Sport TV, o técnico elogia o adversário dinamarquês, mas acredita que o Benfica conseguiu dominar a partida.

"Foi um adversário duro, o Midtjylland não era fácil, têm bons jogadores. São uma equipa física e com boas bolas paradas. Fizemos um bom jogo em Lisboa, mas era preciso levar o trabalho até ao fim. Fomos concentrados e sérios. Perdemos muitas bolas, mas acho que controlamos o jogo. Estamos felizes em estar na próxiam ronda e agora falta só um passo", disse.

O técnico diz que a melhor maneira da equipa descansar "é com bola", mas elogia os suplentes utilizados, principalmente os que marcaram.

"Fiquei feliz que o Henrique Araújo e o Diogo Gonçalves tivessem marcado quando entraram, todos estiveram bem", atira.