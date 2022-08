Marcus Molvadgaard, avançado dinamarquês do Penafiel, confessa que espera que o Midtjylland "pudesse dar mais luta" ao Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A equipa dinamarquesa perdeu por 4-1, no jogo da 1.ª mão na Luz, e Molvadgaard, em entrevista à Renascença, dá a eliminatória como fechada.

"Eu vi o primeiro jogo e acho que eles tiveram sorte em perder só por 4-1. Portanto, sendo muito honesto, não acho que eles tenham qualquer hipótese de dar a volta à eliminatória. Eu até fiquei surpreendido pela diferença. Pensei que o Midtjylland pudesse dar mais luta", assume.

O ponta de lança conclui que "as diferenças entras as melhores equipas portuguesas e as melhores equipas dinamarquesas ainda é muito grande". "Ainda estamos muito longe de poder competir, talvez um dia seja possível", acrescenta.

Contratado pelo Penafiel ao Kosice, da segunda divisão da Eslováquia, Marcus Molvadgaard é natural de Randers e jogou várias épocas pelo clube da sua cidade. É precisamente no Estádio do Randers, em casa emprestada, que o Midtjylland, clube de Herning, vai receber o Benfica, para o jogo da 2.ª mão.

Será uma ligeira desvantagem, anota Molvadgaard, mas sem grande influência para o clube dinamarquês. "Randers fica a uma hora de distância e eles vão ter muitos adeptos na mesma, porque eles adoram assistir a jogos da liga dos Campeões. Sei pelas notícias na Dinamarca que eles queixaram-se por ter de jogar fora do seu estádio. Claro que é uma desvantagem, todos querem jogar em casa, mas acho que não terá grande interferência", termina.

O Midtjylland-Benfica, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realiza-se esta terça-feira, às 18h45. Jogo com transmissão na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A equipa portuguesa tem três golos de vantagem e caso se apura para o "play-off" irá defrontar o vencedor da eliminatória entre Dínamo de Kiev e Sturm Graz. No primeiro jogo, os ucranianos venceram os autríacos, por 1-0.