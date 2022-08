Neres pode voltar a tempo do Casa Pia, revela Schmidt

David Neres poderá recuperar de lesão a tempo de defrontar o Casa Pia, anuncia Roger Schmidt, treinador do Benfica.

O internacional brasileiro falhou o jogo com o Midtjylland por lesão, mas Schmidt acredita que o avançado poderá regressar a tempo do jogo de sábado.

"Tem um pequeno problema muscular do último jogo, não queremos correr riscos. Talvez possa volta neste fim de semana. Vamos ver quando voltarmos a Lisboa", disse, à Sport TV.

Neres, de 25 anos, é um dos reforços de verão do Benfica. Foi titular nas duas primeiras jornadas do campeonato e saiu lesionado da partida com o Arouca, da primeira jornada da I Liga.

Na Dinamarca, Chiquinho ocupou a vaga de Neres na equipa inicial das águias. O jogo frente ao Casa Pia está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Leiria, a contar para a segunda jornada da I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.