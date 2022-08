Midtjylland sem hipóteses frente ao Benfica. "Diferença é muito evidente"

Nem o fator casa - a partida será realizada no estádio do Randers - poderá mudar a feição da eliminatória. O Benfica vai querer assumir o jogo e contabilizar uma nova vitória.

"Penso até que o Benfica poderia ter vencido por mais. O Midtjylland vai tentar um bom resultado, talvez um empate, porque as diferenças entre as duas equipas são muito evidentes”, diz.

Desde 2018 a jogar no FC Copenhaga, onde é o capitão de equipa, Zeca pensa “que o Midtjylland tem poucas esperanças de dar a volta à eliminatória, depois do que aconteceu na primeira mão".

Depois da vitória por 4-1 no Estádio da Luz, o Benfica joga na Dinamarca com à procura de um lugar no "play-off" da liga milionária.

Zeca Rodrigues, capitão do Copenhaga da Dinamarca, não acredita numa reviravolta na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O médio português, internacional pela Grécia, considera que o Benfica é mais forte e acredita que vai voltar a mostrá-lo no jogo desta terça-feira frente ao Midtjylland.

“Em casa, o Midtjylland gosta de ter bola, mas não sei se vai ser possível porque o Benfica vai querer ser pressionante, vai querer comandar o jogo. O Benfica com este novo treinador e com esta equipa vai querer ser dominante. O Midtjylland pode ter um pouco mais de bola em relação à primeira mão, porque joga no seu país com o apoio dos adeptos, mas penso que não vai haver muita diferença de um jogo para o outro", atira, em entrevista à Renascença.

O Midtjylland-Benfica, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões realiza-se esta tarde, às 18h45, no Estádio do Randers, a cerca de uma hora de Herning, cidade sede do adversário da equipa portuguesa.



O Midtjylland empatou na última jornada da liga dinamarquesa com o Lyngby e está no oitavo posto da tabela, ao cabo de quatro jornadas. O Nordsjaelland lidera, com quatro vitórias em quatro jogos. O Copenhaga, de Zeca, está no 5.º posto, com seis pontos. O médio português regressou à competição no domingo, no jogo com o Brondby, que o Copenhaga venceu, por 4-1, depois de dez meses parado, devido a uma lesão grave num joelho.