João Mário: "Queríamos resolver o mais rapidamente possível"

João Mário, médio do Benfica, está satisfeito pela vitória em casa do Midtjylland, por 3-1, que confirmou presença no "play-off" da Liga dos Campeões.

"Fizemos o que tínhamos a fazer, o resultado em casa foi bom, mas era preciso não facilitar. Com o golo tornou-se tudo mais fácil, queríamos fazer golos, resolver o mais rapidamente possível, estamos todos de parabéns", disse, à Sport TV.

O internacional português, que fez uma assistência no encontro para Henrique Araújo, elogiou o jovem avançado: "Já não há margem para dúvidas que é um excelente avançado, goleador e muito forte na área. O Benfica tem um grande avançado".

"Agora temos de trabalhar muito, descansar e pensar no próximo adversário que é o Casa Pia", explica.