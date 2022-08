Roger Schmidt mantém tabu sobre Ricardo Horta

O Benfica está prestes a fechar as contratações de Ricardo Horta e Fredrik Aursnes, mas Roger Schmidt não antecipa a chegada de qualquer um dos dois jogadores.

O avançado do Braga saiu do relvado da Pedreira, no domingo, após o jogo com o Sporting, no que pareceu ser, claramente, a despedida do clube. O treinador alemão, no entanto, mantém-se à margem, para a opinião pública, do que se está a passar nos bastidores.

"Neste momento não espero nada [do mercado], porque estou totalmente focado no próximo jogo [com o Midjtylland]. O meu trabalho é guiar os jogadores da melhor forma. Tudo o que se passa nos bastidores tem de ficar nos bastidores. Veremos o que acontece nas próximas semanas. Todas as equipas têm ainda oportunidade de otimizar os plantéis", comentou, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Midjtylland, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O Benfica terá acertado a contratação de Horta, por um valor a rondar os 15 milhões de euros e vai incluir jogadores no negócio. Fredrik Aursnes, médio norueguês do Feyenoord, deverá chegar à Luz, a troco de 10 milhões de euros.