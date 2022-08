Neres falha jogo com o Midtjylland, João Mário convocado

Roger Schmidt convocou 24 jogadores para o jogo na Dinamarca, em casa do Midtjylland, numa lista sem David Neres, que falha a partida por lesão.

O internacional brasileiro falhou o treino de hoje, em tratamento a um problema físico, e fica mesmo de fora. João Mário saiu lesionado do jogo com o Arouca, mas recuperou a tempo.

Face à vantagem obtida no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com o 4-1 da Luz, é provável que o treinador alemão poupe alguns jogadores que têm sido titulares, até porque no sábado volta a ter jogo para o campeonato, frente ao Casa Pia, em Leiria.

De fora estão Lucas Veríssimo e João Victor, que continuam a recuperar de lesões. O Midtjylland-Benfica está marcado para as 18h45 desta terça-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os convocados:



Guarda-redes: Samuel, Helton, Odysseas Vlachodimos

Defesa: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, André Almeida, António Silva, Morato

Médios: Enzo Fernández, Diogo Gonçalves, João Mário, Chiquinho, Rafa Silva, Weigl, Paulo Bernardo, Florentino Luís, Moreira Jr.

Avançados: Yaremchuk, Musa, Henrique Araújo, Gonçalo Ramos