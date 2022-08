Florentino concentrado em manter o lugar no 11 do Benfica

Florentino Luís agarrou um lugar no 11 do Benfica, no regresso ao clube, após duas épocas de empréstimo, mas o médio não sente que o lugar é dele. O seu objetivo passa, naturalmente, por manter a posição, aproveitando o facto de ter voltado "mais maduro" à Luz.

"Não é uma questão de me impor, ou não. Estou a jogar com mais regularidade e espero continuar. Os empréstimos fizeram-me crescer muito. Vim um jogador mais maduro para o Benfica", diz o jogador, em conferência de imprensa.

O médio, de 22 anos, surgiu na equipa principal do Benfica em 2018/19, e foi campeão com Bruno Lage, mas depois de uma época de menor fulgor, foi cedido a Mónaco e Getafe. Com Roger Schmidt está a fazer dupla com Enzo Fernández no meio-campo, mas esclarece que entende-se bem com qualquer parceiro.

"A equipa está a adaptar-se muito bem às ideias do treinador. Entendo-me com o Enzo, como me entendo com todos os reforços que vieram para o Benfica. Creio que todos estão ser muito bem acompanhados e nota-se que quando entram em campo parece que já cá estão há muito tempo", afirma.

O Benfica joga esta terça-feira na Dinamarca, com o Midjtylland, a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa tem uma vantagem de 4-1, depois de "um bom desempenho" na Luz e o objetivo é "repetir" a prestação. Ainda assim, Florentino prevê "uma partida muito difícil" frente aos dinamarqueses.

O jogo é esta terça-feira, às 18h45, e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.