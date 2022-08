David Neres não treina e é dúvida para o jogo com o Midtjylland

David Neres não treinou, esta segunda-feira, no Seixal com a equipa do Benfica - está em tratamento a um problema físico - e é dúvida para o jogo com o Midtjylland. O extremo brasileiro foi titular nos dois jogos oficiais do clube.

Em dúvida para o desafio da Dinamarca está, também, João Mário, mas o internacional português "está melhor", confirmou Roger Schmidt, e integrou o último treino antes da viagem.

Face à vantagem obtida no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com o 4-1 da Luz, é provável que o treinador alemão poupe alguns jogadores que têm sido titulares, até porque no sábado volta a ter jogo para o campeonato, frente ao Casa Pia, em Leiria.

De fora estão Lucas Veríssimo e João Victor, que continuam a recuperar de lesões. O Midtjylland-Benfica está marcado para as 18h45 desta terça-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.