Selecionador argentino com Enzo Fernández debaixo de olho

"O Enzo é um bom jogador, já esteve connosco. Está a demonstrar que tem condições para jogar na Europa e é claro que estamos atentos e valorizamo-lo. É um jogador que conhecemos", afirma sobre o médio que foi titular no Benfica no primeiro jogo oficial da temporada, frente ao Midtjylland.

Enzo Fernández mudou-se do River Plate para o Benfica , mas vai continuar a ser acompanhado de perto pelo selecionador argentino, com vista à sua estreia pela equipa principal. Em declarações à imprensa local, Lionel Scaloni sublinha que o médio, de 21 anos, "arranca uma nova nova etapa pessoal", que também é uma nova etapa para a seleção.

Scaloni admite que a lista de jogadores que vai convocar para o Mundial será preenchida, em grande parte, por atletas que foram chamados no último ano. Enzo Fernández ainda não se estreou, mas já esteve com a seleção principal e o treinador abre a porta a nomes que ainda não utilizou.

"Tivemos listas de 28, 29, 30 jogadores no último ano. Se vão 26, estarão nesse grupo. Mas logicamente que a convocatória está aberta a todos os jogadores que provem que merecem. Mas em princípio não haverá muitas mudanças", admite.

Enzo Fernández chegou ao Benfica esteve verão, transferido do River Plate, por 10 milhões de euros (75% do passe). Em 2022 tem 28 jogos realizados pelos argentinos, 10 golos marcados e sete assistências. O médio marcou na estreia com a camisola dos encarnados, no jogo com o Midtjylland, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que o Benfica venceu, por 4-1.