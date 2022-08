Roger Schmidt não chama André Almeida para estreia do Benfica na Liga

André Almeida é a ausência mais sonante dos convocados do Benfica para o jogo com o Arouca. O lateral direito fica fora das opções de Roger Schmidt para a estreia no campeonato, depois de ter sido chamado para o encontro com o Midtjylland.

Samuel Soares, Paulo Bernardo e Diego Moreira também saem da lista. Leo Kokubo, guarda-redes da equipa B, é a novidade.

João Victor, Lucas Veríssimo e Ristic falham a chamada, devido a problemas físicos. O Benfica-Arouca está marcado para as 20h15 desta sexta-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton Leite, Vlachodimos e Leo Kokubo;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, António Silva e Morato;

Médios: Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Weigl e Florentino;

Avançados: David Neres, Yaremchuk, Rafa, Henrique Araújo, Musa e Gonçalo Ramos.