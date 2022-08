Roger Schmidt: "Foi importante começar a vencer, principalmente em casa"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, destaca a importância da vitória frente ao Arouca, por 4-1, no arranque do campeonato.

"Fizemos um bom jogo, é importante começar a vencer, principalmente em casa. Começamos bem, decidimos o jogo praticamente na primeira parte. Com o cartão vermelho, ficou mais difícil para eles. Não foi tudo perfeito, mas também não espero isso nesta fase. Cada vitória dá confiança, estou feliz", disse, à BenficaTV.

O técnico das águias ficou ainda feliz com a capacidade de não sofrer golos e conceder oportunidades ao Arouca.

"É sempre importante marcar, criamos muitas oportunidades e não lhes demos grandes hipóteses. Não tiveram nenhum momento de perigo, isso é importante para toda a equipa. Estou feliz com a atitude dos jogadores. Foi um bom começo, com o jogo de terça e o de hoje", termina.