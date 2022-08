River Plate sonha com Otamendi após o Mundial

O River Plate está interessado em contratar Otamendi ao Benfica e o vice-presidente do clube argentino, Matías Patanian, revela que o clube tentará "repatriar" o central, após o Campeonato do Mundo, no início de 2023.

"Nós tentaremos ir à procura de excelência e se depois do Mundial houver uma possibilidade de contratar o Otamendi, vamos estar atentos e o River abrirá as suas portas", afirma o dirigente, corroborando notícia que a "TNT Sports" avançou no final de junho.

Otamendi, de 34 anos, cumpre o terceiro e último ano de contrato com o Benfica. O central é um dos capitães de equipa e tem sido titularíssimo desde a sua chegada à Luz, em 2020, proveniente do Manchester City.

O jogador deixou a Argentina em 2010, quando trocou o Vélez Sarsfield, único clube que representou no seu país, pelo FC Porto. Além de indiscutível no Benfica, Otamendi é também titular da seleção argentina e deverá estar no Mundial do Qatar, no final do ano.

Matías Patanian falou, ainda, de Enzo Fernández, jogador que o River Plate transferiu para o Benfica, por 10 milhões de euros (75% do passe), prevendo que o médio "vai demonstrar todo o seu valer em pouco tempo".

Enzo Fernández, de 21 anos, é também internacional argentino e foi titular no primeiro jogo oficial do Benfica, frente ao Midtjylland. O médio marcou um dos quatro golos da vitória dos encarnados, por 4-1.