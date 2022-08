Benfica confirma venda de Nuno Santos ao Charlotte FC

O Benfica confirma a transferência, em definitivo, de Nuno Santos para o Charlotte FC, da MLS, a liga norte-americana de futebol.

De acordo com a imprensa desportiva, os encarnados recebem um milhão de euros pelo médio de 23 anos, que assina até 2024 pelos norte-americanos, com mais uma época de opção.

Natural do Porto, Nuno Santos deu os primeiros passos no Boavista e no FC Porto, mas acabou por sair para o Benfica aos 14 anos. Após 11 épocas de ligação ao clube, embarca na primeira experiência fora de Portugal.

Depois de se ter consolidado na equipa B do Benfica, Nuno Santos foi cedido a clubes de I Liga nas últimas temporadas: Moreirense, Boavista e Paços de Ferreira. Na época passada, na Mata Real, fez 38 jogos, marcou seis golos e fez duas assistências.

O Charlotte FC, que está a competir pela primeira na MLS, ocupa o 7.º lugar da Conferência Este, a última posição de acesso ao "play-off".