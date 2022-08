"Ainda é cedo para Otamendi deixar a Europa"

Jorge Soares defende que ainda é cedo para Nico Otamendi trocar o Benfica por um regresso a casa.

O River Plate está interessado em contratar o central de 34 anos e o vice-presidente do clube argentino, Matías Patanian, já revelou que os 'millonarios' tentarão "repatriar" Otamendi após o Campeonato do Mundo. Ou seja, no início de 2023.



Todavia, em declarações a Bola Branca, esta sexta-feira, o antigo central das águias "fecha a porta" à saída do sul-americano.

"Otamendi seria uma perda grande, pelo seu valor e pelo protagonismo que assumiu. Ele o saberá, mas acho que ainda é cedo para regressar [ao seu país]. Ainda tem muito a dar ao futebol europeu e ao Benfica", atira Jorge Soares, que - ao mesmo nível - considera "normais" as notícias sobre saídas e entradas até ao final do mês.