Roger Schmidt: "O Benfica tem tudo o que é preciso para lutar pelo título"

Roger Schmidt não elege um favorito à conquista do campeonato, dispensa essa eleição para os críticos, mas assume que o Benfica "tem tudo o que é preciso para lutar pelo título".

"O tema dos favoritos é trabalho para vocês. Há boas equipas e temos sempre FC Porto, Sporting e Benfica como candidatos. Eu não quero pensaer em favoritos. Acreditamos em nós, temos um bom espírito, temos qualidade e temos tudo o que é preciso para lutar pelo título", assume.

O treinador alemão dá a entender que já está satisfeito com o plantel de que dispõe, neste momento, mas admite mexidas. Por um lado, ainda está a trabalhar com muitos jogadores. Por outro lado, há o mercado, que pode funcionar, tanto para entradas como para saídas.

Sem querer comentar a possibilidade de Valchodimos e de Aursnes entrar, Schmidt ressalva que está "impressionado" com a qualidade dos jogadores, considerando que "o nível no Benfica é muito alto". Já sobre Weigl, sublinha que, apesar de não estar a jogar, é um elemento importante.

"Temos muitos jogadores no plantel e a situação não é perfeita para alguns. O Julian [Weigl] é um jogador de topo, é um jogador muito importante para mim. Veremos o que acontece", afirma.

Florentino Luís agarrou a possição que na época passada era de Weigl e o treinador explica que o médio português fez por merecer a oportunidade que está a ter. "Desde o primeiro dia da pré-epoca que me impressionou. Sempre muito focado, vi-o muito motivado por voltar a jogar no Benfica. Ele trabalhou muito para conquistar o seu espaço. Taticamente ele sabe o que tem de fazer nesta posição, o que não é fácil. Desde o início que mostrou que é um jogador completo", avalia.

