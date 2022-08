Midtjylland foi tubo de ensaio do Benfica para defrontar o Arouca

O treinador do Benfica considera que o jogo com o Midtjylland "foi uma ótima preparação" para a estreia no campeonato, frente ao Arouca. Roger Schmidt está curioso para ver qual será a abordagem da equipa de Armando Evangelista, mas prevê problemas idênticos aos criados pelos dinamarqueses no jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que os encarnados venceram, por 4-1.

"Crucial", avisa, é a equipa estar "preparada para os contra-ataques e para as transições do adversário".

"Queremos controlar o jogo, pressionar o adversário, jogamos em casa. Temos de encontrar soluções, tendo em conta a estratégia do oponente. Com o Midtjylland também tivemos muita bola e tivemos de encontrar soluções. Sabemos que a nossa missão é de encontrar soluções para jogar frente a equipas retraídas", comenta.