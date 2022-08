Varandas Fernandes aconselha Rui Costa a segurar Gonçalo Ramos

Varandas Fernandes, antigo vice-presidente do Benfica, aconselha Rui Costa a não vender Gonçalo Ramos neste verão.

O internacional sub-21 esteve a associado a vários clubes este verão, mas o "hat-trick" frente ao Midtjylland, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, provam que o jovem avançado deve ficar no plantel.

"Aprecio muito o Gonçalo Ramos, não só pela sua formação no Benfica. É um jogador da casa e um jovem talentoso. A minha opinião é que devemos retê-los o máximo de tempo possível. Eu não o venderia, aproveitaria as suas potencialidades, que já se viram que são muitas", diz, a Bola Branca.

Varandas Fernandes entende que os três golos de vantagem garantem uma deslocação tranquila à Dinamarca. Gonçalo Ramos não foi o único a sobressair na vitória.

"Há que elogiar as exibições do David Neres e do Gonçalo Ramos, que descomplicaram o jogo. Salientar também o bom golo do Enzo Fernández. Podíamos ter feito mais dois ou três golos, mas estou otimista, vamos estar no "play-off". Penso que a vantagem de três golos é suficiente", prevê.