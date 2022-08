Shéu vê o Benfica "mais moderno" e preparado para voltar aos títulos

"Maior crença e melhor adaptado ao tempo atual". Shéu encara com otimismo o arranque da nova temporada do Benfica, agora com o comando técnico de Roger Schmidt.

Numa entrevista a Bola Branca, a poucas horas da estreia oficial na época frente ao Midtjylland, o antigo jogador e coordenador técnico do Benfica retira sinais positivos de uma pré-temporada vitoriosa e com futebol positivo.

"Como todos os benfiquistas, esperamos ganhar e concretizar o desejo de todos os adeptos. Há uma esperança fundamentada no trabalho que tem sido feito. Podemos supor um Benfica diferente, mais adaptado ao tempo atual e com mais crença. De fora, temos que apoiar esse caminho", diz.

Shéu vê um Benfica novo com Roger Shmidt e destaca aquela que, na sua forma de ver, é a maior virtude do treinador alemão: "A capacidade de mudança e o seu caminho próprio faz com que tenhamos expetativa positiva".

João Victor, Alexander Bah, Petar Musa, David Neres e Enzo Fernández são os reforços das águias para esta época. Shéu Han assinala que se tratam de reforços que ainda têm espaço para se valorizar na Luz, apesar da capacidade e experiência que transportam consigo.

"São jogadores experimentados e com capacidade. Há um caminho a percorrer, que quanto mais curto for, melhor para nós e para os desejos do clube", analisa.