Benfica defronta Midtjylland em arranque de época e na corrida à Liga dos Campeões

No primeiro jogo oficial da época 2022/23, é um Benfica de cara renovada que se apresenta no Estádio da Luz, com mudanças estruturais no plantel, desde logo com a chegada de novo treinador e alguns reforços importantes.

O Benfica inicia esta terça-feira a caminhada para estar na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, com os encarnados a receberem os dinamarqueses do Midjytlland, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Depois de uma pré-época 100% vitoriosa, o técnico alemão Roger Schmidt, ex-PSV Eindhoven, deverá apostar em Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos no 11 titular.

Para as águias será uma estreia absoluta diante do Midjytlland, equipa que se deverá apresentar com o técnico interino Henrik Jansen, que era adjunto, depois de na última semanada o clube ter despedido Bo Henriksen.

O jogo da segunda mão está agendado para 9 de agosto, na Dinamarca, e caso o Benfica se qualifique irá defrontar o vencedor do embate entre os franceses do Mónaco e os neerlandeses do PSV Eindhoven ou a equipa que ganhar o confronto entre os ucranianos do Dinamo Kiev e os austríacos do Sturm Graz.

O Benfica-Midtjylland arranca, esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.