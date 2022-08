Roger Schmidt e o mercado. “Há sempre conversas e movimentações”

O treinador do Benfica desvaloriza as questões do mercado de transferências.

“Claro que o mercado é sempre assim, há sempre rumores, conversas e movimentações”, referiu Roger Schmidt.

Apesar disso, o técnico lembra que “temos de nos focar no momento e preparar com os jogadores que temos”.

“Não estou preocupado com outras coisas que não tenham a ver com o jogo de amanhã [contra o Midtjylland para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões]”.

Vários nomes continuam a ser apontados ao Benfica, com especial destaque para Ricardo Horta, mas o mercado apenas encerra a 31 de agosto.