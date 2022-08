Otamendi e o Midtjylland. "É um início importante para chegarmos à fase de grupos"

Otamendi, capitão de equipa do Benfica, destaca a importância da eliminatoria frente ao Midtjylland e aponta a um início de época forte.

"O Benfica obriga a lutar por todas as competições da mesma maneira. É o primeiro jogo, em casa, vamos tentar conseguir a vitória. É um início importante para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O central argentino considera que a equipa fez uma grande pré-época e está pronta para o arranque oficial.

"Começar bem a pré-época é importante. Dá confiança. Fizemos grandes jogos, temos muito a melhorar e agora começam os jogos oficiais. É um jogo importante, jogamos em casa com um rival forte. Vamos tentar fazer o melhor para conseguir a vitória, atira.

Questionado sobre as ideias do novo treinador, Roger Schmidt, Otamendi garante que estão já assimiladas pelos jogadores: "É uma ideia de jogo diferente, de pressão alta. Ouvimos o treinador e com treino começamos a captar as ideias dele. Há muito por melhorar, mas a ideia está identificada".

Parceiro Vertonghen ou Morato?



Otamendi deverá ser titular e a dúvida resta no seu parceiro na defesa, se Jan Vertonghen ou Morato. Otamendi deixa a decisão para o treinador, mas elogia os dois.

"Fiz a época toda com o Vertonghen, mas obviamente que quem decide é o treinador. Somos todos profissionais, damos o máximo no treino para estar na equipa inicial. Comigo é igual. Cada um tem que ter a tranquilidade e confiança que o treinador nos dá no dia a dia. Morato é um grande jogador, é jovem e tem qualidade", termina.