"Midtjylland joga futebol direto e ataca com muitos jogadores"

“Contra nós foi um 3x4x3, mas em ataque é quase um 3x2x5. Colocam quase sempre cinco ou seis jogadores no último terço a atacar. Jogam com três centrais e dois alas, foi esse o sistema que apresentaram contra nós. Os jogos que observámos, do campeonato, foram mesmo sentido, por isso admito que é esse o sistema que o Benfica irá encontrar”, declara o ponta-de-lança do AEK Larnaca.

Rafael Lopes detalha a forma de jogar do Midtjylland, com três centrais.

“Eles colocam muitos jogadores na frente. Os alas são muito ofensivos, o central do lado esquerdo também gosta de conduzir bola e deixam um bocado de espaço nas costas para explorar”, assinala o avançado do AEK, admitindo que “provavelmente, contra o Benfica, não irão fazer isto, mas nunca se sabe”, considera.

É o que se pode concluir Rafael Lopes, avançado do emblema cipriota, com base no comportamento dos dinamarqueses nos dois jogos da segunda pré-eliminatória. Numa entrevista a Bola Branca , Rafael Lopes identifica a maior debilidade do Midtjylland:

Não serão “favas contadas”, mas se o Midtjylland se apresentar na Luz com a mesma vertigem ofensiva com que abordou o AEK Larnaca na segunda pré-eliminatória, o Benfica tem seguramente a vida facilitada na Liga dos Campeões.

A “lotaria” dos penaltis e um ponta-de-lança teimoso

Rafael Lopes ainda não digeriu a forma como o Midtjylland foi a Larnaca, na ilha de Chipre, transformar um pesadelo o sonho do AEK de ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.

Depois do empate (1-1) na Dinamarca, a equipa cipriota repetiu o resultado em sua casa e acabou eliminada no desempate por penáltis.

O avançado do AEK não hesita em declarar que não gostou da forma de jogar do conjunto dinamarquês, embora destaque a criatividade colocada no ataque e o papel de Anders Dreyer, um ponta de lança que, não sendo alto (1,74m), dá muito trabalho aos defesas.

“Principalmente na frente têm jogadores com muita qualidade individual. Contra nós apostavam muito no jogo direto, principalmente para o avançado que é muito forte a segurar a bola, a pentear. Não tentavam jogar desde trás, foi mais futebol direto, sobretudo no jogo aqui em Chipre", revela Rafael Lopes, antes de confessar desalento pela eliminação por um adversário que, em sua opinião, foi inferior ao AEK Larnaca.

“Pessoalmente, não gostei muito da equipa deles. Acho que tivemos uma infelicidade muito grande ao não passar a eliminatória nos penaltis, que se diz sempre que é uma lotaria. No jogo em si fomos melhores do que eles, não acho que sejam uma equipa muito boa. Contra nós fizeram dois empates e acabámos por ser eliminados nos penaltis”, observa o avançado.

Mudança de treinador pode acrescentar motivação

Ainda foi com Bo Henriksen a orientar a equipa que o Midtjylland foi a Larnaca eliminar o AEK.

As exibições pouco convincentes e, mais do que isso, a impiedosa gestão estatística do futebol praticado pelo conjunto dinamarquês, ditariam, poucos dias depois, o despedimento do treinador, para que fosse o adjunto Henrik Jensen a assumir interinamente o comando técnico.

“Quando se muda de treinador, há sempre aquela energia inicial de querer mostrar e isso pode ser positivo, mas acredito que praticamente nada irá muda na estratégia do Midtjylland e vai ser muito difícil para eles fazerem um resultado positivo na Luz”, considera.