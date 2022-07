Lucas Veríssimo volta aos treinos do Benfica em agosto

O Benfica informou, esta sexta-feira, que Lucas Veríssimo regressará aos treinos em agosto, ao cabo de longo processo de recuperação.

No site oficial, o clube encarnado explica que o central internacional brasileiro, de 27 anos, entra agora na última fase de recuperação da grave lesão no joelho direito que sofreu em novembro de 2021.

Verissimo vai ser progressivamente integrado nos treinos do Benfica e "poderá regressar à preparação normal até ao final de agosto".

"Faltam 10%" para o defesa brasileiro recuperar em pleno. No final de agosto, "estará perfeito", de acordo com o cirurgião que o operou, em declarações reproduzidas pelos canais oficiais do Benfica.

"Era a única coisa que eu queria ouvir, que já estava próximo de um retorno, próximo de fazer aquilo que amo. Não vejo a hora de trabalhar de novo com os meus companheiros, porque tenho feito oito meses de treino individual. A hora está a chegar", declara Lucas Veríssimo.



Lucas Veríssimo lesionou-se com gravidade em novembro de 2021. Perdeu o resto da temporada passada e a pré-época do Benfica.