Braga e Benfica não voltaram a negociar Ricardo Horta

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, anunciou que não voltou a conversar com o Benfica sobre a transferência de Ricardo Horta.

Em declarações ao Canal 11, o dirigente dos minhotos garante que não houve contactos desde a proposta de 10 milhões de euros.

"O presidente do Benfica falou comigo em fevereiro, dizendo que gostaria de mudar a política de contratações e que Ricardo Horta encaixava nesse perfil. Disse-lhe que não via como podia ser possível quando Horta recusou uma proposta de 15 milhões. Disse-lhe que não saía por esse valor. Disse-me que não valia a pena então falar porque não era possível para o Benfica. Surpresa minha quando vi as primeiras notícias, logo depois recebi um fax do Benfica a dizer que estava disposto a negociar por 10 milhões de euros mais dois jogadores. Não falámos mais desde então", disse.