Renato Paiva aprova aposta de Schmidt na formação, mas avisa jovens. "Não queriam tudo já"

"Ainda por cima, miúdos que ganharam a Youth League e que já vêm de uma equipa B trabalhada com processo contínuo de exigência na II Liga. Portanto, vejo como normal [a aposta na formação na pré-temporada]. Não vejo por nacionalidade [de Schmidt]. É a mentalidade dele, depois vamos ver no final quem fica no plantel. A oportunidade está aí", frisa.

Com Morato, o Benfica está "muito bem servido"



Na defesa, Morato tem tido protagonismo, ao ser titular na equipa de Roger Schmidt, ao lado de Otamendi. O brasileiro, de 21 anos, relegou Vertonghen para o banco de suplentes e está a aproveitar as ausências, devido a lesão, dos compatriotas João Victor e Lucas Veríssimo.

Renato Paiva recorda que foi um dos grandes responsáveis pela vinda do central para o Benfica. O antigo treinador da equipa B acredita que o brasileiro que vai crescer e ganhar um lugar importante no Benfica:

"Fizemos muita força junto do presidente Luís Filipe Vieira para que o Morato viesse. O presidente dizia: 'mas é muito dinheiro por um jogador jovem que ainda não jogou na primeira equipa do São Paulo'. E a gente dizia: 'pois, porque quando jogar vai pagar o dobro, portanto, se calhar, o melhor é aproveitar já'. Para mim é um jogador de futuro no Benfica, pode ser um jogador de presente, pode ser para crescer à sombra do Vertonghen, do Otamendi, do João Victor e do Lucas Veríssimo. Vai crescer à sombra deles. É um jogador com um potencial tremendo."

Renato Paiva também deteta "potencial tremendo" em Tomás Araújo, que poderá ser emprestado a uma equipa da I Liga, e augura que António Silva, que tem tido oportunidades na pré-época, "tem um futuro incrível".

"De centrais o Benfica está muito bem servido. Acredito muito no Morato e não me surpreende que o Benfica não o queira deixar sair", conclui.