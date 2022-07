Roger Schmidt satisfeito com vitória e "feliz porque não foi perfeito"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito com a exibição na vitória por 3-2 frente ao Newcastle, último jogo amigável da pré-época. Em conferência de imprensa, o técnico garante que usará as lições desta partida para melhorar a equipa.

"Estou feliz porque não foi perfeito. Precisamos destes jogos para evoluir. Podemos usar este jogo para melhorar. Foi um grande teste, um adversário muito forte e físico. Tivemos momentos muito bons, especialmente na primeira parte. Tivemos oportunidades e marcamos golos. Tivemos momentos na defesa que taticamente não foram perfeitos", começou por dizer.

Depois de uma pré-época vitoriosa, o treinador alemão acredita que o Benfica está pronto para arrancar a temporada.

"Vencemos cinco jogos na pré-época, mas depois do primeiro jogo oficial, a pré-época fica esquecida. Foi bom para ganhar confiança. Todos os jogadores estão em forma, não posso jogar com todos e tenho de tomar decisões. Acho que estamos preparados para a época", atira.

Sem comentários sobre mercado

O treinador garante que não tem um onze-base e recusou comentar rumores de mercado, apesar de encarar com naturalidade a possibilidade de melhorar o plantel.

"Temos muitos jogadores. Tenho muito respeito pela forma como eles trabalharam, não é fácil ir para estágio com 39 atletas. A qualidade no treino foi de topo. Com a janela aberta, procuramos melhorar a equipa. O meu foco está no Midtjylland agora. Há sempre assuntos nos bastidores, mas não vou comentar os rumores do mercado", explica.

Questionado sobre Grimaldo e um alegado erro defensivo que deu origem a golo do Newcastle, o treinador opta por ilibar o espanhol.

"Ele fez um jogo muito bom e fez uma grande pré-época. Estou muito feliz com ele. Sofremos golos, é fácil culpá-lo, mas acho que foram outros erros. Não controlamos o espaço atrás dele e isso era fácil no segundo golo. Não foi um erro claro dele", termina.