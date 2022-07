Guarda-redes apontado ao Benfica "é muito bom", mas não joga bem com os pés

Miguel Luís, médio português do RKS Raków, aponta Vladan Kovacevic, que tem sido apontado como alvo do Benfica, como um guarda-redes muito promissor, mas que precisa de melhorar o jogo de pés.

O bósnio tem sido apontado como alvo do Benfica para substituir Vlachodimos, que os encarnados estarão a tentar vender.

Kovacevic, de 24 anos, é “muito bom nos postes e nas saídas” e tem “uma margem de progressão enorme e um bom futuro pela frente”. No entanto, o português avisa para uma falha no jogo do bósnio.

“A maior debilidade dele é o jogo com os pés, mas entre os postes e a sair da baliza é muito bom. Nunca comprometeu com os pés, apenas não é uma virtude”, analisa, em entrevista a Bola Branca.

O médio, formado no Sporting, diz que o guarda-redes ainda não fez perguntas sobre Portugal, nem sobre o campeonato português. Fora do campo, Miguel Luís só tem elogios para o bósnio. Bem-disposto, mas profissional e descrito pelo português como “uma pessoa normal”.

“Divertido, gosta de brincar no balneário, mas no trabalho é sempre sério. Só tenho a dizer bem dele”, confessa, em entrevista à Renascença.

Rumores não perturbam

Este mercado de transferências não é o primeiro em que Kovacevic é apontado a uma saída do RKS Raków.

Miguel Luís explica que, em janeiro, também "já se falava de uma possível saída do clube" porque "estava a fazer uma excelente época", mas o internacional bósnio "acabou por renovar". Agora, tal como na altura, o guarda-redes não se deixa afetar pela especulação.

“Não se nota diferença. Continua normal, a trabalhar sempre no máximo. Tem jogado [o campeonato polaco já começou] e não se nota no rendimento dele”, sublinha.