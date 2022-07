Treinador do Feyenoord diz que "não há nada concreto" por Aursnes

O treinador do Feynoord garante que nem o Benfica nem outros clubes fizeram, ainda, avanços concretos pelo médio Fredrik Aursnes.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Benfica fez uma proposta de 15 milhões de euros ao Feyenoord pelo médio internacional norueguês, de 26 anos. Arne Slot conta uma história diferente.

"Quando um jogador tem uma grande época, e há muitos casos desses connosco, é normal surgir interesse de outros clubes. No entanto, até ao momento, não há nada de concreto pelo Fredrik. Por isso, não faz sentido estar a falar sobre rumores da imprensa", disse, em entrevista à ESPN.

Formado no Hodd, Aurnes destacou-se no Molde, que representou entre 2018 e 2021. Na primeira época no Feyenoord, ajudou os holandeses a chegar à final da Conference League. Segundo "A Bola", o médio-defensivo só entrará, definitivamente, em equação caso Julian Weigl ou Soualiho Meité, que atualmente ocupam a posição, deixem o Benfica.