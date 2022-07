UEFA confirma: Benfica recebe AEK Larnaca ou Midtjylland a 2 de agosto

O jogo entre o Benfica e o vencedor do confronto entre AEK Larnaca e Midtjylland, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, disputa-se a dois de agosto, uma terça-feira, informou o clube encarnado.

Os "encarnados" aguardam o vencedor desta segunda pré-eliminatória, depois de os cipriotas do AEK Larnaca e dos dinamarqueses do Midtjylland terem empatado a 1-1 no primeiro jogo, estando a segunda mão agendada para terça-feira, no Chipre.

O Benfica, que foi terceiro classificado na Liga Bwin 2021/22, precisa de passar a terceira pré-eliminatória e depois o "play-off" para se juntar na fase de grupos da "Champions" ao campeão nacional FC Porto e ao Sporting, com entradas diretas.

O jogo de dois de agosto no Estádio da Luz, pela 20h00, antecede também a entrada do Benfica no campeonato, com as "águias" a receberem a cinco de agosto, uma sexta-feira, o Arouca, quatro dias antes de voltarem a jogar na Liga dos Campeões, na segunda mão.