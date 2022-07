Benfica derrota Girona na Suíça após reviravolta

O Benfica derrotou o Girona, por 4-2, em encontro de preparação, esta sexta-feira, na Suíça.

A equipa de Roger Schmidt esteve a perder, devido a um golo de Christian Stuani, ao minuto 52, mas deu a volta em três minutos, por intermédio de Jan Vertonghen e Alexander Bah, aos 57 e 60 minutos.

Sete minutos depois, Roman Yaremchuk fez o terceiro golo do FC Porto, de grande penalidade, após derrube a Chiquinho na área.

Ao minuto 77, Santiago Bueno reduziu a desvantagem do Girona, no entanto, já nos descontos, Rodrigo Pinho fixou o resultado final.

Schmidt utilizou dois onzes diferentes em cada parte. Na primeira, alinhou com: Helton; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández, João Mário; David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos.

No regresso do intervalo, o treinador do Benfica apostou em: Vlachodimos; Alexander Bah, António Silva, Vertonghen, Gil Dias; Weigl, Meité, Chiquinho; Yaremchuk, Diego Moreira e Henrique Araújo.

Também entraram, durante a segunda parte, Samuel, Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Rodrigo Pinho e Musa.