Pizzi não acompanha Benfica à Suíça por motivos familiares

Pizzi ficou fora dos convocados do Benfica para a viagem à Suíça, para defrontar os espanhóis do Girona, por motivos familiares.

De acordo com informação oficial do Benfica, os pais do médio internacional português, de 32 anos, foram atropelados quando atravessavam numa passadeira em Bragança. Pizzi ficou em Portugal para dar apoio e acompanhar a recuperação dos pais.

É desconhecido se Pizzi voltará, sequer, a juntar-se ao grupo de Roger Schmidt, dado que o médio está de saída para o Dubai. O Benfica negoceia com o Al-Wasl, treinado por Juan Antonio Pizzi, que serviu de alcunha ao jogador português, que tem apenas mais um ano de contrato.

Um regresso de Pizzi à Luz será improvável, mesmo que o negócio se faça, esta temporada, como uma cedência temporária.

Pizzi deixou o Benfica em janeiro, depois de ter sido apontado como um dos motivos para a saída de Jorge Jesus uma desavença entre os dois. Foi emprestado ao Istambul Basaksehir, onde apontou um golo em 10 jogos.

Esta época, o internacional português regressou para integrar os trabalhos de pré-época, mas não entra nas contas de Roger Schmidt.

Pizzi está no Benfica desde 2014. Apontou 94 golos e 92 assistências em 360 jogos. Ajudou o clube da Luz a conquistar quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e três Supertaças.