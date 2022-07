Pizzi, Gabriel e Taarabt fora dos convocados do Benfica para amigável com Girona

Roger Schmidt convocou 28 jogadores do Benfica para o amigável na Suíça frente ao Girona, na sexta-feira.

O treinador alemão já fez vários cortes no plantel. Gabriel e Taarabt, a treinar com a equipa B, e Pizzi, a caminho do Dubai, ficam de fora da lista, tal como os jovens Tiago Goveia e Tomás Araújo. Os guarda-redes Kokubo e André Gomes também caem.

Ristic e João Victor, a recuperar de lesão, não estão nos convocados.

As águias jogam com os espanhóis do Girona na sexta-feira, às 16h30, o último jogo-treino antes da apresentação aos sócios, no dia 26, frente ao Newcastle.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Odysseas, Helton e Samuel;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, André Almeida, António Silva e Morato;

Médios: Neres, Mëite, Enzo, Diogo Gonçalves, Chiquinho, João Mário, Weigl, Gil Dias, Paulo Bernardo, Florentino, Rafa e Moreira Jr.;

Avançados: Yaremchuk, Rodrigo Pinho, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.