Aursnes pode precisar de tempo, mas "é tão forte mentalmente que vai lutar por um lugar"

Uma transferência para o Benfica seria muito positiva para Frederik Aursnes, do Feyenoord, que precisaria tempo de se adaptar mas teria tudo para ter sucesso.

Opinião de Hans Erik Eriksen, que treinou o médio-defensivo internacional norueguês, de 26 anos, no Hood, da Noruega, onde foi formado. Em entrevista a Bola Branca, Eriksen elogia as características de Aursnes, por quem o Benfica terá apresentado uma proposta ao Feyenoord de 15 milhões de euros mais bónus.

"Para o próprio Frederik e para o futebol norueguês é realmente interessante [o interesse do Benfica]. Espero que se possa encaixar bem na equipa do Benfica. É um médio muito bom, corre bastante e oferece muito à equipa. Joga muitas vezes no corredor central. Tem grande capacidade de trabalho, boa capacidade de passe. É um jogador muito competitivo", salienta.

Um "grande passo" para Aursnes, que teve "algumas dificuldades" na Holanda, inicialmente, pelo que deverá precisar de algum tempo para se afirmar na Luz.

"Talvez precise de um pouco de tempo para se adaptar. É um outro nível, um nível melhor, agora no Benfica, mas tenho a certeza que se vai adaptar. E é tão forte mentalmente que vai lutar pelo seu lugar."



A confirmar-se a contratação do jogador norueguês, a saída de Julian Weigl do Benfica poderá ser uma realidade.